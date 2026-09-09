Match details Bahrain vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 08.10.2026

T20i

BAH
BAH
MYA
MYA

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 2026
Date:Monday, October 05, 2026 - Wednesday, October 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, October 08, 2026 01:15 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bahrain Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Myanmar Squad

PlayersAung Htet Lin, Aung Myat Thu, Aung Thu Ya, Aye Khin, Danu Paing, Htun Nay Lin, Ko Aung Ko, Ko SwannHtet Ko, Maw Lwin, Oo Htet Lin, Soe Nyein Cham, Thu Ko Ko Lin, Tun Ye Naing, Wai Pyae Phyo
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet