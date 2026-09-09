Squads Bhutan vs Qatar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 11.10.2026

T20i

BHU
BHU
QAT
QAT

Playing

BHU
BHU
QAT
QAT

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BHU
BHU
QAT
QAT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet