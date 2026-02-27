H2h Thailand vs Bahrain T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 05.10.2026

T20i

THA
THA
BAH
BAH
Thailand vs Bahrain

T20i, T20 Thailand Open

THAThailand

114

BAHBahrain

126

T20i, T20 Mini Southeast Asian Games

BAHBahrain

70

THAThailand

69