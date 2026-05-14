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T20i
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Trinidad T20 Festival
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Merryboys Sport Club vs Powergen Penal Sports Club
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H2h
H2h Merryboys Sport Club vs Powergen Penal Sports Club T20i Trinidad T20 Festival 14.05.2026
May 14, 2026
T20i
07:00
PM
MER
176
POW
185
Results
Match Details
H2H
Merryboys Sport Club vs Powergen Penal Sports Club
Mar 09, 2025
T20i, Trinidad T20 Festival
Powergen Penal Sports Club
Merryboys Sport Club