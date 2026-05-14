Match details Merryboys Sport Club vs Powergen Penal Sports Club T20i Trinidad T20 Festival 14.05.2026

T20i

MER
MER

176

POW
POW

185

Match Info

Match:Trinidad T20 Festival 2026
Date:Thursday, May 07, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, May 14, 2026 07:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Merryboys Sport Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Powergen Penal Sports Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet