Aasif Sheikh
wicket keeper
|Full name:
|Aasif Sheikh
|Nationality:
|Nepal
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|43
|22
|50
|25
|Innings
|0
|0
|1
|0
|Overs
|0
|0
|5.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|1
|0
|Runs
|0
|0
|20
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|4
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|43
|22
|50
|25
|Innings
|43
|22
|50
|24
|Not outs
|3
|1
|4
|2
|Runs
|1250
|490
|1357
|586
|Balls Faced
|1633
|411
|1774
|481
|Avg
|31.25
|23.33
|29.5
|26.63
|SR
|76.54
|119.22
|76.49
|121.83
|Fours
|143
|49
|160
|63
|Fifties
|10
|2
|10
|3
|Sixies
|11
|17
|12
|18
|Highest
|110
|57
|110
|87
|Hundreds
|1
|0
|1
|0