Aasif Sheikh

Aasif Sheikh

wicket keeper

Full name:Aasif Sheikh
Nationality:Nepal
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Nepal

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches43225025
Innings0010
Overs005.00
Balls----
Maidens0010
Runs00200
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0040
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches43225025
Innings43225024
Not outs3142
Runs12504901357586
Balls Faced16334111774481
Avg31.2523.3329.526.63
SR76.54119.2276.49121.83
Fours1434916063
Fifties102103
Sixies11171218
Highest1105711087
Hundreds1010

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