Abdul Basith

Abdul Basith

all rounder

Full name:Abdul Basith

Teams

2026 Teams

Kerala

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches79
Innings23
Overs6.05.0
Balls--
Maidens00
Runs2429
Wickets01
Avg029
SR030
Eco45.8
BB01
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches79
Innings38
Not outs05
Runs64110
Balls Faced6674
Avg21.3336.66
SR96.96148.64
Fours25
Fifties00
Sixies48
Highest4127
Hundreds00

Another Players

Jamal, Jafar

Jamal, Jafar

Scaria, Akhil

Scaria, Akhil

Monish, Karaparambil

Monish, Karaparambil

Sreeroop, Mannembeth Panayanparambil

Sreeroop, Mannembeth Panayanparambil

Fanoos, Fazil

Fanoos, Fazil

Parveen, Abhijth

Parveen, Abhijth

Akhil, Mandhrayil Sajeevan

Akhil, Mandhrayil Sajeevan

Sreesanth, Shanthakumaran

Sreesanth, Shanthakumaran

Joseph, Sijomon

Joseph, Sijomon

Kunnummal, Rohan

Kunnummal, Rohan