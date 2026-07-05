Abdul Basith
all rounder
|Full name:
|Abdul Basith
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|7
|9
|Innings
|2
|3
|Overs
|6.0
|5.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|24
|29
|Wickets
|0
|1
|Avg
|0
|29
|SR
|0
|30
|Eco
|4
|5.8
|BB
|0
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|7
|9
|Innings
|3
|8
|Not outs
|0
|5
|Runs
|64
|110
|Balls Faced
|66
|74
|Avg
|21.33
|36.66
|SR
|96.96
|148.64
|Fours
|2
|5
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|4
|8
|Highest
|41
|27
|Hundreds
|0
|0