Rohan Susil Kunnummal
batsman
|Full name:
|Rohan Susil Kunnummal
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|22
|19
|Innings
|3
|5
|0
|Overs
|4.0
|7.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|25
|53
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|53
|0
|SR
|0
|47
|0
|Eco
|6.25
|6.76
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|22
|19
|Innings
|18
|22
|19
|Not outs
|1
|4
|3
|Runs
|972
|1028
|531
|Balls Faced
|1188
|956
|445
|Avg
|57.17
|57.11
|33.18
|SR
|81.81
|107.53
|119.32
|Fours
|122
|128
|65
|Fifties
|4
|5
|4
|Sixies
|17
|28
|10
|Highest
|143
|134
|58
|Hundreds
|4
|3
|0