Rohan Susil Kunnummal

Rohan Susil Kunnummal

batsman

Full name:Rohan Susil Kunnummal
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Kerala

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches112219
Innings350
Overs4.07.50
Balls---
Maidens000
Runs25530
Wickets010
Avg0530
SR0470
Eco6.256.760
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches112219
Innings182219
Not outs143
Runs9721028531
Balls Faced1188956445
Avg57.1757.1133.18
SR81.81107.53119.32
Fours12212865
Fifties454
Sixies172810
Highest14313458
Hundreds430

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