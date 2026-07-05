Malaysia

Malaysia

Country:Malaysia
Country Code:MYS
Gender:Men

Players

2026 Players

Adeshlie Alias

Ahmed Aqeel Wahid

Malaysia

Amir Khan Malik

Malaysia

Arif Ullah

Aslam Khan Bin Malik

Malaysia

Hamzah Bin Panggi

Malaysia

Mohammad Haziq Aiman Hafiz

Malaysia

Muhammad akram Abd malek

Malaysia

Muhammad Amir Azim Abdul Shukor

Malaysia

Muhammad azri azhar Amaluz zaman

Malaysia

Muhammad Syahadat Ramli

Malaysia

Pavandeep Singh

Malaysia

Prashant Madhukar

Rahim Khan Bin Malik

Sharvin Muniandy

Malaysia

Syed Aziz

Malaysia

Vijay Unni Suresh Unni

Malaysia

Virandeep Singh

Malaysia

Statistics

T20 SEA Games 2025

Matches Played4
Won4
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Central Sparks

Central Sparks

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh

Team Weekes

Team Weekes

Rest of India

Rest of India

Lightning

Lightning

North West Thunder

North West Thunder

South East Stars

South East Stars

Hong Kong, China

Hong Kong, China

Northerns

Northerns

Sporting Alfas

Sporting Alfas