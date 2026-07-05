Akurugoda Gamage Don Vimukthi Aravinda Akurugoda

Akurugoda Gamage Don Vimukthi Aravinda Akurugoda

bowler

Full name:Akurugoda Gamage Don Vimukthi Aravinda Akurugoda
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kurunegala Youth CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches52516
Innings9197
Overs83.095.118.3
Balls---
Maidens520
Runs325431141
Wickets3183
Avg108.3323.9447
SR16631.7237
Eco3.914.527.62
BB241
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches52516
Innings62014
Not outs001
Runs35350179
Balls Faced113534201
Avg5.8317.513.76
SR30.9765.5489.05
Fours42210
Fifties010
Sixies0119
Highest186345
Hundreds000

Another Players

Peiris, Sachintha

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Mohsin, Mohammad

Maneeshan, Gayan

Maneeshan, Gayan

Gayashan, Dileepa

Gayashan, Dileepa

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Ekanayake, Kavindu

Ekanayake, Kavindu

Premaratne, Aravinda

Premaratne, Aravinda

Tyron, Shiwakumar

Tyron, Shiwakumar