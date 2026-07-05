Akurugoda Gamage Don Vimukthi Aravinda Akurugoda
bowler
|Full name:
|Akurugoda Gamage Don Vimukthi Aravinda Akurugoda
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|25
|16
|Innings
|9
|19
|7
|Overs
|83.0
|95.1
|18.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|2
|0
|Runs
|325
|431
|141
|Wickets
|3
|18
|3
|Avg
|108.33
|23.94
|47
|SR
|166
|31.72
|37
|Eco
|3.91
|4.52
|7.62
|BB
|2
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|25
|16
|Innings
|6
|20
|14
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|35
|350
|179
|Balls Faced
|113
|534
|201
|Avg
|5.83
|17.5
|13.76
|SR
|30.97
|65.54
|89.05
|Fours
|4
|22
|10
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|11
|9
|Highest
|18
|63
|45
|Hundreds
|0
|0
|0