Kevin Koththiigoda Kankanamge

Kevin Koththiigoda Kankanamge

batsman

Full name:Kevin Koththiigoda Kankanamge
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Harare Hurricanes

Kurunegala Youth CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches192219
Innings201812
Overs77.092.430.5
Balls---
Maidens750
Runs338475230
Wickets81911
Avg42.252520.9
SR57.7529.2616.81
Eco4.385.127.45
BB333
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches192219
Innings292016
Not outs225
Runs469231100
Balls Faced752305131
Avg17.3712.839.09
SR62.3675.7376.33
Fours53162
Fifties200
Sixies14123
Highest604219
Hundreds000

Another Players

Peiris, Sachintha

Peiris, Sachintha

Thennakoon, Amesh

Thennakoon, Amesh

Atharagalla, Nimasara

Atharagalla, Nimasara

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Mohsin, Mohammad

Mohsin, Mohammad

Maneeshan, Gayan

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Morgan, Eoin

Morgan, Eoin

Mpofu, Chris

Mpofu, Chris

Shah, Khalid

Shah, Khalid