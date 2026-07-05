Kevin Koththiigoda Kankanamge
batsman
|Full name:
|Kevin Koththiigoda Kankanamge
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|22
|19
|Innings
|20
|18
|12
|Overs
|77.0
|92.4
|30.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|7
|5
|0
|Runs
|338
|475
|230
|Wickets
|8
|19
|11
|Avg
|42.25
|25
|20.9
|SR
|57.75
|29.26
|16.81
|Eco
|4.38
|5.12
|7.45
|BB
|3
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|22
|19
|Innings
|29
|20
|16
|Not outs
|2
|2
|5
|Runs
|469
|231
|100
|Balls Faced
|752
|305
|131
|Avg
|17.37
|12.83
|9.09
|SR
|62.36
|75.73
|76.33
|Fours
|53
|16
|2
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|14
|12
|3
|Highest
|60
|42
|19
|Hundreds
|0
|0
|0