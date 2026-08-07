Ali Imran
batsman
|Full name:
|Ali Imran
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|34
|25
|Innings
|2
|24
|4
|Overs
|31.0
|106.1
|8.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|7
|0
|Runs
|111
|634
|72
|Wickets
|1
|17
|3
|Avg
|111
|37.29
|24
|SR
|186
|37.47
|16
|Eco
|3.58
|5.97
|9
|BB
|1
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|34
|25
|Innings
|6
|32
|24
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|55
|1004
|705
|Balls Faced
|85
|1126
|505
|Avg
|9.16
|32.38
|29.37
|SR
|64.7
|89.16
|139.6
|Fours
|7
|108
|64
|Fifties
|0
|5
|7
|Sixies
|0
|24
|35
|Highest
|25
|107
|65
|Hundreds
|0
|3
|0