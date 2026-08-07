Ali Imran

Ali Imran

batsman

Full name:Ali Imran
Nationality:Pakistan

Teams

2025 Teams

Islamabad Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches33425
Innings2244
Overs31.0106.18.0
Balls---
Maidens670
Runs11163472
Wickets1173
Avg11137.2924
SR18637.4716
Eco3.585.979
BB141
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches33425
Innings63224
Not outs010
Runs551004705
Balls Faced851126505
Avg9.1632.3829.37
SR64.789.16139.6
Fours710864
Fifties057
Sixies02435
Highest2510765
Hundreds030

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