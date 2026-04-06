Shan Masood Khan

Shan Masood Khan

batsman

Full name:Shan Masood Khan
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Karachi Kings

Karachi Region Whites

Lahore Qalandars

Leicestershire

Multan Sultans

Pakistan

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches30919156112158
Innings10003720
Overs24.000145.54.00
Balls------
Maidens6001620
Runs9200607170
Wickets200820
Avg460075.878.50
SR7200109.37120
Eco3.83004.164.250
BB100220
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches30919156112158
Innings56917268110152
Not outs004121711
Runs1597163395995550123816
Balls Faced33252343241895260913039
Avg28.5118.1130.3838.8853.8927.06
SR48.0369.65121.9152.5282.28125.56
Fours15919301182506421
Fifties713453125
Sixies1507431858
Highest1565065239182103
Hundreds40023141

Shan Masood Khan Schedule & Results