Pakistan Super League
Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
MUS
186
RAW
182
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
87
PZA
246
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
batsman
|Full name:
|Shan Masood Khan
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|30
|9
|19
|156
|112
|158
|Innings
|10
|0
|0
|37
|2
|0
|Overs
|24.0
|0
|0
|145.5
|4.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|0
|16
|2
|0
|Runs
|92
|0
|0
|607
|17
|0
|Wickets
|2
|0
|0
|8
|2
|0
|Avg
|46
|0
|0
|75.87
|8.5
|0
|SR
|72
|0
|0
|109.37
|12
|0
|Eco
|3.83
|0
|0
|4.16
|4.25
|0
|BB
|1
|0
|0
|2
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|30
|9
|19
|156
|112
|158
|Innings
|56
|9
|17
|268
|110
|152
|Not outs
|0
|0
|4
|12
|17
|11
|Runs
|1597
|163
|395
|9955
|5012
|3816
|Balls Faced
|3325
|234
|324
|18952
|6091
|3039
|Avg
|28.51
|18.11
|30.38
|38.88
|53.89
|27.06
|SR
|48.03
|69.65
|121.91
|52.52
|82.28
|125.56
|Fours
|159
|19
|30
|1182
|506
|421
|Fifties
|7
|1
|3
|45
|31
|25
|Sixies
|15
|0
|7
|43
|18
|58
|Highest
|156
|50
|65
|239
|182
|103
|Hundreds
|4
|0
|0
|23
|14
|1
Pakistan Super League
MUS
186
RAW
182
Pakistan Super League
KKI
87
PZA
246
Pakistan Super League