Nauman Anwar

Nauman Anwar

batsman

Full name:Nauman Anwar
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Dallas Mustangs

Seattle Orcas

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1152335
Innings01220
Overs040.02.50
Balls----
Maidens0300
Runs0158250
Wickets0900
Avg017.5500
SR026.6600
Eco03.958.820
BB0600
4w0000
5w0100
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1152335
Innings1262335
Not outs0001
Runs18746601775
Balls Faced101163681606
Avg1828.6926.1322.79
SR18064.1488.25127.88
Fours21197789
Fifties0214
Sixies151233
Highest1819915297
Hundreds0110

Another Players

Gowda, Sujith

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Pretorius, Dwaine

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Simhadri, Phani

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Pawar, Prathamesh

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Khan, Jannisar

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Bonner, Nkrumah

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Gill, Mansab

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Talat, Hussain

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