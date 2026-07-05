Nauman Anwar
batsman
|Full name:
|Nauman Anwar
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|15
|23
|35
|Innings
|0
|12
|2
|0
|Overs
|0
|40.0
|2.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|3
|0
|0
|Runs
|0
|158
|25
|0
|Wickets
|0
|9
|0
|0
|Avg
|0
|17.55
|0
|0
|SR
|0
|26.66
|0
|0
|Eco
|0
|3.95
|8.82
|0
|BB
|0
|6
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|15
|23
|35
|Innings
|1
|26
|23
|35
|Not outs
|0
|0
|0
|1
|Runs
|18
|746
|601
|775
|Balls Faced
|10
|1163
|681
|606
|Avg
|18
|28.69
|26.13
|22.79
|SR
|180
|64.14
|88.25
|127.88
|Fours
|2
|119
|77
|89
|Fifties
|0
|2
|1
|4
|Sixies
|1
|5
|12
|33
|Highest
|18
|199
|152
|97
|Hundreds
|0
|1
|1
|0