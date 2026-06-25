T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
Bermuda vs Panama
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
73
PAN
69
Bermuda vs Brazil
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
220
BRA
74
batsman
|Full name:
|Amari Ebbin
|League
|List a
|Matches
|5
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|List a
|Matches
|5
|Innings
|5
|Not outs
|0
|Runs
|38
|Balls Faced
|95
|Avg
|7.6
|SR
|40
|Fours
|4
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|12
|Hundreds
|0
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
73
PAN
69
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
220
BRA
74