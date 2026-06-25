Amari Ebbin

Amari Ebbin

batsman

Full name:Amari Ebbin

Teams

2026 Teams

Bermuda

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches5
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches5
Innings5
Not outs0
Runs38
Balls Faced95
Avg7.6
SR40
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest12
Hundreds0

Amari Ebbin Schedule & Results

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