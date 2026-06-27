Match details Bermuda vs Brazil T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 27.06.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 2026
|Date:
|Sunday, June 21, 2026 - Sunday, June 28, 2026
|Toss:
|Bermuda won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, June 27, 2026 06:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bermuda Squad
Brazil Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet