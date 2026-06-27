Match details Bermuda vs Brazil T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 27.06.2026

T20i

BMU
BMU

220

BRA
BRA

74

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 2026
Date:Sunday, June 21, 2026 - Sunday, June 28, 2026
Toss:Bermuda won the toss and opt to bat
Time:Saturday, June 27, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bermuda Squad

Players
BenchBascome Onais, Brangman Derrick, Burgess Zeko, Ebbin Amari, Fray Terryn, Horan Luke, Manders Tre, O'Brien Isaiah, Paynter Nzari, Proctor Jermal, Rawlins Delray, Sabir Dominic, Smith Chare, Smith Jonte, Smith Sinclair, Tomlinson Zeri, Trott Charles

Brazil Squad

Players
BenchAvery Richard, Frazao Luiz Gabriel, Goncalves Luiz, Haroon Yasar, Hernandes Miguel, Izidoro Assuncao Michel Felipe, Machado Chrystian, Maximo Lucas, Maximo William, Morais Luiz, Muller Luiz, Nascimento Riquelmi, Oliveira Gabriel, Passoni Breno, Silva Miguel

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet