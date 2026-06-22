Jarryd Dwayne Antwone Richardson

Jarryd Dwayne Antwone Richardson

wicket keeper

Full name:Jarryd Dwayne Antwone Richardson
Nationality:Bermuda

Teams

2026 Teams

Bermuda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches33
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches33
Innings00
Not outs00
Runs00
Balls Faced00
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Jarryd Dwayne Antwone Richardson Schedule & Results

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