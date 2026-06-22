T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
Bermuda vs Belize
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
48
BEL
45
Bermuda vs Panama
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
73
PAN
69
wicket keeper
|Full name:
|Jarryd Dwayne Antwone Richardson
|Nationality:
|Bermuda
|League
|T20i
|T20
|Matches
|3
|3
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|3
|3
|Innings
|0
|0
|Not outs
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Balls Faced
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|0
|0
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
48
BEL
45
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
73
PAN
69