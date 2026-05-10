Andrew Donovan

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Samoa vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
SAM
166
PHI
70
Philippines vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PHI
163
KOR
140
Fiji vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
116
PHI
117
Philippines vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PHI
94
KOR
95
Fiji vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
136
PHI
141