Arjun Sawad
wicket keeper
|Full name:
|Arjun Sawad
|Nationality:
|Nepal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|9
|3
|11
|3
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|9
|3
|11
|3
|Innings
|9
|3
|11
|3
|Not outs
|0
|0
|0
|0
|Runs
|174
|70
|191
|70
|Balls Faced
|348
|63
|369
|63
|Avg
|19.33
|23.33
|17.36
|23.33
|SR
|50
|111.11
|51.76
|111.11
|Fours
|15
|7
|17
|7
|Fifties
|1
|0
|1
|0
|Sixies
|4
|4
|5
|4
|Highest
|51
|35
|51
|35
|Hundreds
|0
|0
|0
|0