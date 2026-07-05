Arjun Sawad

Arjun Sawad

wicket keeper

Full name:Arjun Sawad
Nationality:Nepal

Teams

2023 Teams

Nepal

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches93113
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches93113
Innings93113
Not outs0000
Runs1747019170
Balls Faced3486336963
Avg19.3323.3317.3623.33
SR50111.1151.76111.11
Fours157177
Fifties1010
Sixies4454
Highest51355135
Hundreds0000

Another Players

Desai, Mrugng Monty

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Dhami, Hemanta

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Chand, Aakash

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Jora, Sundeep

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Dhakal, Mousom

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Kami, Sompal

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Lamichhane, Sandeep

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GC, Pratish

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Singh Airee, Kamal

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Yadav, Bibek Kumar

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