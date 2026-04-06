Arshad Iqbal

Pakistan Super League
Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
MUS
186
RAW
182
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
196
MUS
172
Multan Sultans vs Karachi Kings
Pakistan Super League
MUS
KKI
Karachi Kings vs Multan Sultans
Pakistan Super League
KKI
196
MUS
Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans
Pakistan Super League
RAW
166
MUS
167
Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans
Pakistan Super League
HYD
214
MUS
213
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
MUS
Multan Sultans vs Islamabad United
Pakistan Super League
MUS
192
ISL
193
Islamabad United vs Multan Sultans
Pakistan Super League
ISL
MUS
Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
MUS
159
HYD
162