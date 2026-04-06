Arshad Iqbal

Arshad Iqbal

bowler

Full name:Arshad Iqbal
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Abbottabad Region

Multan Sultans

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1152258
Innings1292258
Overs4.0456.5164.1202.0
Balls----
Maidens07613
Runs1615469291676
Wickets1513261
Avg1630.3129.0327.47
SR2453.7430.7819.86
Eco43.385.658.29
BB1653
4w0310
5w0010
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1152258
Innings1211413
Not outs0356
Runs01794424
Balls Faced14659136
Avg09.944.883.42
SR038.4948.3566.66
Fours02031
Fifties0100
Sixies0411
Highest0621011
Hundreds0000

Arshad Iqbal Schedule & Results

Pakistan Super League

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