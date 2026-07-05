Ashan Dhakshitha Fernando
batsman
|Full name:
|Ashan Dhakshitha Fernando
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|13
|11
|Innings
|4
|2
|0
|Overs
|10.0
|4.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|42
|29
|0
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|42
|0
|0
|SR
|60
|0
|0
|Eco
|4.2
|7.25
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|13
|11
|Innings
|22
|13
|11
|Not outs
|1
|0
|2
|Runs
|304
|399
|188
|Balls Faced
|540
|560
|171
|Avg
|14.47
|30.69
|20.88
|SR
|56.29
|71.25
|109.94
|Fours
|38
|26
|9
|Fifties
|0
|1
|2
|Sixies
|5
|6
|5
|Highest
|49
|105
|65
|Hundreds
|0
|1
|0