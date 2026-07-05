Ashan Dhakshitha Fernando

Ashan Dhakshitha Fernando

batsman

Full name:Ashan Dhakshitha Fernando

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131311
Innings420
Overs10.04.00
Balls---
Maidens100
Runs42290
Wickets100
Avg4200
SR6000
Eco4.27.250
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131311
Innings221311
Not outs102
Runs304399188
Balls Faced540560171
Avg14.4730.6920.88
SR56.2971.25109.94
Fours38269
Fifties012
Sixies565
Highest4910565
Hundreds010

Another Players

de Silva, Yohan

de Silva, Yohan

Tharindu, Nimesh

Tharindu, Nimesh

Madusanka, Lahiru

Madusanka, Lahiru

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

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Karunanayake, Nipun

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Komasaru, Chanaka

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Warnapura, Madawa

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Perera, Hasitha

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Vithana, Harsha

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Kaul, Amartya

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