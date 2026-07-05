Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan Abeyrathne

Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan Abeyrathne

wicket keeper

Full name:Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan Abeyrathne
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Jaffna Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches313316
Innings510
Overs17.01.00
Balls---
Maidens000
Runs9390
Wickets700
Avg13.2800
SR14.5700
Eco5.4790
BB600
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches313316
Innings543014
Not outs630
Runs1579673148
Balls Faced2364938164
Avg32.8924.9210.57
SR66.7971.7490.24
Fours1937217
Fifties630
Sixies1123
Highest1456937
Hundreds500

Another Players

de Silva, Yohan

de Silva, Yohan

Tharindu, Nimesh

Tharindu, Nimesh

Fernando, Saminda

Fernando, Saminda

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Madusanka, Lahiru

Madusanka, Lahiru

Tharindu, Avishka

Tharindu, Avishka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

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Malinga, Eshan

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Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

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Karunanayake, Nipun

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