Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan Abeyrathne
wicket keeper
|Full name:
|Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan Abeyrathne
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|31
|33
|16
|Innings
|5
|1
|0
|Overs
|17.0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|93
|9
|0
|Wickets
|7
|0
|0
|Avg
|13.28
|0
|0
|SR
|14.57
|0
|0
|Eco
|5.47
|9
|0
|BB
|6
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|31
|33
|16
|Innings
|54
|30
|14
|Not outs
|6
|3
|0
|Runs
|1579
|673
|148
|Balls Faced
|2364
|938
|164
|Avg
|32.89
|24.92
|10.57
|SR
|66.79
|71.74
|90.24
|Fours
|193
|72
|17
|Fifties
|6
|3
|0
|Sixies
|11
|2
|3
|Highest
|145
|69
|37
|Hundreds
|5
|0
|0