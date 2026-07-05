Hapan Pelige Lahiru Madusanka
bowler
|Full name:
|Hapan Pelige Lahiru Madusanka
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|5
|2
|Innings
|9
|3
|2
|Overs
|134.4
|4.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|19
|0
|0
|Runs
|440
|33
|21
|Wickets
|10
|0
|0
|Avg
|44
|0
|0
|SR
|80.8
|0
|0
|Eco
|3.26
|8.25
|10.5
|BB
|6
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|5
|2
|Innings
|11
|4
|1
|Not outs
|3
|2
|0
|Runs
|397
|25
|10
|Balls Faced
|623
|41
|7
|Avg
|49.62
|12.5
|10
|SR
|63.72
|60.97
|142.85
|Fours
|41
|1
|0
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|5
|1
|1
|Highest
|132
|17
|10
|Hundreds
|1
|0
|0