Hapan Pelige Lahiru Madusanka

Hapan Pelige Lahiru Madusanka

bowler

Full name:Hapan Pelige Lahiru Madusanka
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Sebastianites Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches752
Innings932
Overs134.44.02.0
Balls---
Maidens1900
Runs4403321
Wickets1000
Avg4400
SR80.800
Eco3.268.2510.5
BB600
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches752
Innings1141
Not outs320
Runs3972510
Balls Faced623417
Avg49.6212.510
SR63.7260.97142.85
Fours4110
Fifties200
Sixies511
Highest1321710
Hundreds100

Another Players

de Silva, Yohan

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Edirisinghe, Chamikara

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Tharindu, Nimesh

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Liyanarachchi, Abhishek

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Dilshan, Thulina

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Rajapaksa, Rajapaksa Arachchige Charith Maduranga

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Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

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Karunanayake, Nipun

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Komasaru, Chanaka

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Ravichandrakumar, Madushan

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