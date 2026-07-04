Karunanayake Pathiranalage Nipun Madus

Karunanayake Pathiranalage Nipun Madus

all rounder

Full name:Karunanayake Pathiranalage Nipun Madus
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Colombo Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches944737
Innings68155
Overs273.045.39.3
Balls---
Maidens1210
Runs124425368
Wickets2981
Avg42.8931.6268
SR56.4834.1257
Eco4.555.567.15
BB331
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches944737
Innings1494134
Not outs947
Runs5049955541
Balls Faced93441561524
Avg36.0625.8120.03
SR54.0361.17103.24
Fours5165933
Fifties2631
Sixies651213
Highest2488150
Hundreds1000

Another Players

de Silva, Yohan

de Silva, Yohan

Tharindu, Nimesh

Tharindu, Nimesh

Gimhan Liyanage, Sithara

Gimhan Liyanage, Sithara

Madusanka, Lahiru

Madusanka, Lahiru

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

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Rajitha, Kasun

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Asalanka, Charith

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Perera, Kalana

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Jayasuriya, Prabath

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Komasaru, Chanaka

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