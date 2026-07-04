Karunanayake Pathiranalage Nipun Madus
all rounder
|Full name:
|Karunanayake Pathiranalage Nipun Madus
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|94
|47
|37
|Innings
|68
|15
|5
|Overs
|273.0
|45.3
|9.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|12
|1
|0
|Runs
|1244
|253
|68
|Wickets
|29
|8
|1
|Avg
|42.89
|31.62
|68
|SR
|56.48
|34.12
|57
|Eco
|4.55
|5.56
|7.15
|BB
|3
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|94
|47
|37
|Innings
|149
|41
|34
|Not outs
|9
|4
|7
|Runs
|5049
|955
|541
|Balls Faced
|9344
|1561
|524
|Avg
|36.06
|25.81
|20.03
|SR
|54.03
|61.17
|103.24
|Fours
|516
|59
|33
|Fifties
|26
|3
|1
|Sixies
|65
|12
|13
|Highest
|248
|81
|50
|Hundreds
|10
|0
|0