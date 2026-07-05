Aslam Hossain

Aslam Hossain

batsman

Full name:Aslam Hossain
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Agrani Bank Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches13
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches13
Innings12
Not outs00
Runs611
Balls Faced1912
Avg65.5
SR31.5791.66
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest68
Hundreds00

Another Players

Sagor

Sagor

Uddin, Nashed

Uddin, Nashed

Rihad, Md Ashraful Hasan

Rihad, Md Ashraful Hasan

Sharifullah, Md

Sharifullah, Md

Islam, Jahurul

Islam, Jahurul

Babu, Sandip Roy Chowdhury

Babu, Sandip Roy Chowdhury

Hossain, Salman

Hossain, Salman

Hasan, Nahid

Hasan, Nahid

Nuruzzaman

Nuruzzaman

Ahmed, Azmir

Ahmed, Azmir