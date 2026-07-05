Aslam Nawfer
batsman
|Full name:
|Aslam Nawfer
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|9
|9
|Overs
|32.0
|32.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|187
|187
|Wickets
|10
|10
|Avg
|18.7
|18.7
|SR
|19.2
|19.2
|Eco
|5.84
|5.84
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|6
|6
|Not outs
|0
|0
|Runs
|103
|103
|Balls Faced
|87
|87
|Avg
|17.16
|17.16
|SR
|118.39
|118.39
|Fours
|7
|7
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|4
|4
|Highest
|44
|44
|Hundreds
|0
|0