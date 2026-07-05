Aslam Nawfer

Aslam Nawfer

batsman

Full name:Aslam Nawfer

Teams

2023 Teams

Kuwait

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings99
Overs32.032.0
Balls--
Maidens00
Runs187187
Wickets1010
Avg18.718.7
SR19.219.2
Eco5.845.84
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings66
Not outs00
Runs103103
Balls Faced8787
Avg17.1617.16
SR118.39118.39
Fours77
Fifties00
Sixies44
Highest4444
Hundreds00

Another Players

Ahmed, Mirza

Ahmed, Mirza

Sheeli, Diju

Sheeli, Diju

Lathif, Nimish

Lathif, Nimish

Kumar, Parvinder

Kumar, Parvinder

Monib, Sayed

Monib, Sayed

Idrees, Adnan

Idrees, Adnan

Ahmed, Ilyas

Ahmed, Ilyas

Aslam, Mohommed

Aslam, Mohommed

Quddus, Shahrukh

Quddus, Shahrukh

M, Mohammed Shafeeq

M, Mohammed Shafeeq