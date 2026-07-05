Avishek Mitra
batsman
|Full name:
|Avishek Mitra
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|74
|5
|Innings
|5
|15
|0
|Overs
|10.1
|57.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|0
|Runs
|39
|300
|0
|Wickets
|1
|8
|0
|Avg
|39
|37.5
|0
|SR
|61
|43.12
|0
|Eco
|3.83
|5.21
|0
|BB
|1
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|74
|5
|Innings
|34
|71
|5
|Not outs
|1
|7
|0
|Runs
|583
|1825
|45
|Balls Faced
|1410
|2542
|44
|Avg
|17.66
|28.51
|9
|SR
|41.34
|71.79
|102.27
|Fours
|79
|179
|4
|Fifties
|4
|13
|0
|Sixies
|1
|24
|2
|Highest
|67
|101
|22
|Hundreds
|0
|1
|0