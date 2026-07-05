Avishek Mitra

Avishek Mitra

batsman

Full name:Avishek Mitra
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Shinepukur Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches19745
Innings5150
Overs10.157.30
Balls---
Maidens110
Runs393000
Wickets180
Avg3937.50
SR6143.120
Eco3.835.210
BB120
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches19745
Innings34715
Not outs170
Runs583182545
Balls Faced1410254244
Avg17.6628.519
SR41.3471.79102.27
Fours791794
Fifties4130
Sixies1242
Highest6710122
Hundreds010

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Uddin, Raihan

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Hasan, Nayeem

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