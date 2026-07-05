Md Sujon Hawlader
batsman
|Full name:
|Md Sujon Hawlader
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|15
|12
|Innings
|18
|15
|10
|Overs
|188.4
|118.5
|29.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|48
|7
|0
|Runs
|554
|710
|252
|Wickets
|17
|13
|9
|Avg
|32.58
|54.61
|28
|SR
|66.58
|54.84
|19.44
|Eco
|2.93
|5.97
|8.64
|BB
|4
|2
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|15
|12
|Innings
|12
|7
|4
|Not outs
|3
|1
|3
|Runs
|59
|26
|36
|Balls Faced
|165
|27
|24
|Avg
|6.55
|4.33
|36
|SR
|35.75
|96.29
|150
|Fours
|8
|1
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|2
|Highest
|27
|22
|26
|Hundreds
|0
|0
|0