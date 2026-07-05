Md Sujon Hawlader

Md Sujon Hawlader

batsman

Full name:Md Sujon Hawlader
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Brothers Union

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches101512
Innings181510
Overs188.4118.529.1
Balls---
Maidens4870
Runs554710252
Wickets17139
Avg32.5854.6128
SR66.5854.8419.44
Eco2.935.978.64
BB422
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches101512
Innings1274
Not outs313
Runs592636
Balls Faced1652724
Avg6.554.3336
SR35.7596.29150
Fours814
Fifties000
Sixies122
Highest272226
Hundreds000

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