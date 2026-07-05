Balapuwaduge Omesh Lalisha Mendis
all rounder
|Full name:
|Balapuwaduge Omesh Lalisha Mendis
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|1
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|1
|Innings
|3
|3
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|42
|60
|8
|Balls Faced
|72
|63
|8
|Avg
|14
|20
|8
|SR
|58.33
|95.23
|100
|Fours
|5
|3
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|3
|0
|Highest
|23
|39
|8
|Hundreds
|0
|0
|0