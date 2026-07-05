Balapuwaduge Omesh Lalisha Mendis

Balapuwaduge Omesh Lalisha Mendis

all rounder

Full name:Balapuwaduge Omesh Lalisha Mendis
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Moors SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches231
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches231
Innings331
Not outs000
Runs42608
Balls Faced72638
Avg14208
SR58.3395.23100
Fours531
Fifties000
Sixies130
Highest23398
Hundreds000

Another Players

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Upashantha, Eric

Upashantha, Eric

Dilshan, Dinuka

Dilshan, Dinuka

Madanayake, Sisitha

Madanayake, Sisitha

Madanayake, Suwanji

Madanayake, Suwanji

Prashan, Thilan

Prashan, Thilan

de Livera, Sohan

de Livera, Sohan

Perera, Janishka

Perera, Janishka

Vithushan, Theesan

Vithushan, Theesan