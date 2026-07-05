Manikkuwawadu Dinuka Dilshan
all rounder
|Full name:
|Manikkuwawadu Dinuka Dilshan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|13
|13
|Innings
|14
|12
|6
|Overs
|48.5
|70.5
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|13
|7
|0
|Runs
|196
|289
|70
|Wickets
|6
|19
|4
|Avg
|32.66
|15.21
|17.5
|SR
|48.83
|22.36
|18
|Eco
|4.01
|4.08
|5.83
|BB
|2
|6
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|13
|13
|Innings
|28
|13
|13
|Not outs
|0
|2
|4
|Runs
|663
|280
|251
|Balls Faced
|1455
|357
|246
|Avg
|23.67
|25.45
|27.88
|SR
|45.56
|78.43
|102.03
|Fours
|71
|30
|16
|Fifties
|1
|2
|1
|Sixies
|1
|9
|9
|Highest
|118
|55
|55
|Hundreds
|2
|0
|0