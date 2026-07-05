Manikkuwawadu Dinuka Dilshan

Manikkuwawadu Dinuka Dilshan

all rounder

Full name:Manikkuwawadu Dinuka Dilshan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Galle Nsl

Moors SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches181313
Innings14126
Overs48.570.512.0
Balls---
Maidens1370
Runs19628970
Wickets6194
Avg32.6615.2117.5
SR48.8322.3618
Eco4.014.085.83
BB264
4w001
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches181313
Innings281313
Not outs024
Runs663280251
Balls Faced1455357246
Avg23.6725.4527.88
SR45.5678.43102.03
Fours713016
Fifties121
Sixies199
Highest1185555
Hundreds200

Another Players

Kumara, Mahesh

Kumara, Mahesh

Randika, Ashan

Randika, Ashan

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Hettiarchchi, Heshan

Hettiarchchi, Heshan

Mathews, Angelo

Mathews, Angelo

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Upashantha, Eric

Upashantha, Eric

Anjula, Kaveeshka

Anjula, Kaveeshka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Jayawickrama, Praveen

Jayawickrama, Praveen