Thilan Prashan
bowler
|Full name:
|Thilan Prashan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|7
|12
|Innings
|4
|5
|12
|Overs
|19.2
|19.5
|28.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|77
|90
|184
|Wickets
|2
|1
|10
|Avg
|38.5
|90
|18.4
|SR
|58
|119
|17.3
|Eco
|3.98
|4.53
|6.38
|BB
|2
|1
|5
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|7
|12
|Innings
|3
|3
|6
|Not outs
|1
|3
|2
|Runs
|32
|32
|53
|Balls Faced
|49
|25
|36
|Avg
|16
|0
|13.25
|SR
|65.3
|128
|147.22
|Fours
|3
|2
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|5
|Highest
|31
|25
|24
|Hundreds
|0
|0
|0