Thilan Prashan

Thilan Prashan

bowler

Full name:Thilan Prashan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Moors SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2712
Innings4512
Overs19.219.528.5
Balls---
Maidens200
Runs7790184
Wickets2110
Avg38.59018.4
SR5811917.3
Eco3.984.536.38
BB215
4w000
5w001
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2712
Innings336
Not outs132
Runs323253
Balls Faced492536
Avg16013.25
SR65.3128147.22
Fours321
Fifties000
Sixies125
Highest312524
Hundreds000

Another Players

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Upashantha, Eric

Upashantha, Eric

Dilshan, Dinuka

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Madanayake, Sisitha

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Madanayake, Suwanji

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de Livera, Sohan

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Mendis, Omesh

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Perera, Janishka

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Vithushan, Theesan

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