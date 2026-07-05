Mahabaduge Ruwain Janishka Anthony Perera

Mahabaduge Ruwain Janishka Anthony Perera

bowler

Full name:Mahabaduge Ruwain Janishka Anthony Perera
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Moors SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches786
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches786
Innings1074
Not outs220
Runs47418368
Balls Faced92522162
Avg59.2536.617
SR51.2482.8109.67
Fours44197
Fifties100
Sixies431
Highest1354928
Hundreds200

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