Mahabaduge Ruwain Janishka Anthony Perera
bowler
|Full name:
|Mahabaduge Ruwain Janishka Anthony Perera
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|8
|6
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|8
|6
|Innings
|10
|7
|4
|Not outs
|2
|2
|0
|Runs
|474
|183
|68
|Balls Faced
|925
|221
|62
|Avg
|59.25
|36.6
|17
|SR
|51.24
|82.8
|109.67
|Fours
|44
|19
|7
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|4
|3
|1
|Highest
|135
|49
|28
|Hundreds
|2
|0
|0