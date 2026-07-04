Don Pasindu Sanjula Sooriyabandara

Don Pasindu Sanjula Sooriyabandara

batsman

Full name:Don Pasindu Sanjula Sooriyabandara
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches223118
Innings430
Overs10.013.00
Balls---
Maidens100
Runs38590
Wickets230
Avg1919.660
SR30260
Eco3.84.530
BB110
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches223118
Innings322916
Not outs347
Runs1543847264
Balls Faced22291029246
Avg53.233.8829.33
SR69.2282.31107.31
Fours1595615
Fifties471
Sixies8156
Highest2149858
Hundreds500

Don Pasindu Sanjula Sooriyabandara Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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