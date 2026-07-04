Sohan de Livera
wicket keeper
|Full name:
|Sohan de Livera
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|23
|12
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|23
|12
|Innings
|28
|23
|11
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|1106
|456
|232
|Balls Faced
|1537
|565
|173
|Avg
|39.5
|20.72
|23.2
|SR
|71.95
|80.7
|134.1
|Fours
|112
|60
|28
|Fifties
|5
|3
|0
|Sixies
|12
|3
|7
|Highest
|143
|76
|48
|Hundreds
|3
|0
|0