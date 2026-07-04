Sohan de Livera

Sohan de Livera

wicket keeper

Full name:Sohan de Livera
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman

Teams

2023 Teams

Galle Gallants

Galle Nsl

Moors SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches182312
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches182312
Innings282311
Not outs011
Runs1106456232
Balls Faced1537565173
Avg39.520.7223.2
SR71.9580.7134.1
Fours1126028
Fifties530
Sixies1237
Highest1437648
Hundreds300

Another Players

Kumara, Mahesh

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Samarakoon, Thushara

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Daniel, Shavon

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Udana, Isuru

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Prasanna, Seekkuge

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Tharanga, Pulina

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Dinusha, Sonal

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Ngarava, Richard

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