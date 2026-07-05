Theesan Vithushan

Theesan Vithushan

bowler

Full name:Theesan Vithushan
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches81
Innings151
Overs256.14.0
Balls--
Maidens560
Runs6959
Wickets511
Avg13.629
SR30.1324
Eco2.712.25
BB101
4w30
5w50
10w20

Batting

LeagueFirst classT20
Matches81
Innings50
Not outs20
Runs10
Balls Faced220
Avg0.330
SR4.540
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest10
Hundreds00

Theesan Vithushan Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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