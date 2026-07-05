Theesan Vithushan

T20 Lanka Premier League
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
KAN
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
Kandy Royals vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
KAN
JAF
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF