Bhim Sharki

Bhim Sharki

batsman

Full name:Bhim Sharki
Nationality:Nepal

Teams

2025 Teams

Nepal

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList aT20
Matches18202
Innings110
Overs1.01.00
Balls---
Maidens000
Runs880
Wickets000
Avg000
SR000
Eco880
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiList aT20
Matches18202
Innings16180
Not outs220
Runs45946398
Balls Faced68569784
Avg32.7828.9319.6
SR6766.420
Fours42430
Fifties330
Sixies440
Highest777736
Hundreds000

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