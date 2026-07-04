Bhim Sharki
batsman
|Full name:
|Bhim Sharki
|Nationality:
|Nepal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|List a
|T20
|Matches
|18
|20
|2
|Innings
|1
|1
|0
|Overs
|1.0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|8
|8
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|8
|8
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|List a
|T20
|Matches
|18
|20
|2
|Innings
|16
|18
|0
|Not outs
|2
|2
|0
|Runs
|459
|463
|98
|Balls Faced
|685
|697
|84
|Avg
|32.78
|28.93
|19.6
|SR
|67
|66.42
|0
|Fours
|42
|43
|0
|Fifties
|3
|3
|0
|Sixies
|4
|4
|0
|Highest
|77
|77
|36
|Hundreds
|0
|0
|0