Dhaka Premier Division Cricket League
Legends of Rupganj vs Prime Bank Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
LEG
227
PRI
108
Brothers Union vs Prime Bank Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
BRO
86
PRI
369
batsman
|Full name:
|Bishal Chowdhury
|League
|List a
|Matches
|3
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|List a
|Matches
|3
|Innings
|3
|Not outs
|0
|Runs
|35
|Balls Faced
|68
|Avg
|11.66
|SR
|51.47
|Fours
|4
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|19
|Hundreds
|0
Dhaka Premier Division Cricket League
LEG
227
PRI
108
Dhaka Premier Division Cricket League
BRO
86
PRI
369