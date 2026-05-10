Bishal Chowdhury

Bishal Chowdhury

batsman

Full name:Bishal Chowdhury

Teams

2026 Teams

Prime Bank Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches3
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches3
Innings3
Not outs0
Runs35
Balls Faced68
Avg11.66
SR51.47
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest19
Hundreds0

Bishal Chowdhury Schedule & Results

Another Players

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Uddin, Raihan

Bhatti, Kashif

Bhatti, Kashif

Hasan, Nayeem

Hasan, Nayeem

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

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Amin, Adil

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Razzak, Abdur

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin

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Hasan, Zakir

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Islam, Allis al