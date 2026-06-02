Match details Brothers Union vs Prime Bank Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 02.06.2026

List a

BRO
BRO

86

PRI
PRI

369

Match Info

Match:Dhaka Premier Division Cricket League 2026
Date:Monday, May 04, 2026 - Sunday, August 30, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, June 02, 2026 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Brothers Union Squad

Players
Bench

Prime Bank Cricket Club Squad

Players
BenchBhatti Kashif, Chowdhury Bishal

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet