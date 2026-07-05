Bodadura Ravija Sandaruwan de Silva
batsman
|Full name:
|Bodadura Ravija Sandaruwan de Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|39
|1
|2
|42
|Innings
|0
|0
|1
|0
|0
|Overs
|0
|0
|6.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|40
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|1
|0
|0
|Avg
|0
|0
|40
|0
|0
|SR
|0
|0
|36
|0
|0
|Eco
|0
|0
|6.66
|0
|0
|BB
|0
|0
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|39
|1
|2
|42
|Innings
|1
|39
|2
|2
|42
|Not outs
|0
|2
|0
|0
|2
|Runs
|12
|1209
|2
|12
|1281
|Balls Faced
|12
|821
|15
|14
|878
|Avg
|12
|32.67
|1
|6
|32.02
|SR
|100
|147.25
|13.33
|85.71
|145.9
|Fours
|2
|107
|0
|2
|109
|Fifties
|0
|7
|0
|0
|8
|Sixies
|0
|67
|0
|0
|72
|Highest
|12
|103
|1
|12
|103
|Hundreds
|0
|1
|0
|0
|1