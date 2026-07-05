Bodadura Ravija Sandaruwan de Silva

Bodadura Ravija Sandaruwan de Silva

batsman

Full name:Bodadura Ravija Sandaruwan de Silva
Nationality:Sri Lanka

Teams

2025 Teams

Kuwait

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1391242
Innings00100
Overs006.000
Balls-----
Maidens00000
Runs004000
Wickets00100
Avg004000
SR003600
Eco006.6600
BB00100
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1391242
Innings1392242
Not outs02002
Runs1212092121281
Balls Faced128211514878
Avg1232.671632.02
SR100147.2513.3385.71145.9
Fours210702109
Fifties07008
Sixies0670072
Highest12103112103
Hundreds01001

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