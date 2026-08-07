Bradley Paul Rodden

Bradley Paul Rodden

all rounder

Full name:Bradley Paul Rodden
Nationality:New zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches787
Innings600
Overs36.000
Balls---
Maidens700
Runs13900
Wickets200
Avg69.500
SR10800
Eco3.8600
BB200
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches787
Innings1275
Not outs010
Runs27111947
Balls Faced64312653
Avg22.5819.839.4
SR42.1494.4488.67
Fours2964
Fifties000
Sixies140
Highest1184114
Hundreds100

Another Players

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Harjot, Harjot

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Bacon, Matthew Boyce

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Francis Johnson, Vaughn

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Cox, Ben

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Parkes, Thorn Kiwa

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McClenaghan, Mitchell

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Bopara, Ravi

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Quinn, Matt

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Horne, Benjamin James

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