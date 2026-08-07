Bradley Paul Rodden
all rounder
|Full name:
|Bradley Paul Rodden
|Nationality:
|New zealand
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|8
|7
|Innings
|6
|0
|0
|Overs
|36.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|7
|0
|0
|Runs
|139
|0
|0
|Wickets
|2
|0
|0
|Avg
|69.5
|0
|0
|SR
|108
|0
|0
|Eco
|3.86
|0
|0
|BB
|2
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|8
|7
|Innings
|12
|7
|5
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|271
|119
|47
|Balls Faced
|643
|126
|53
|Avg
|22.58
|19.83
|9.4
|SR
|42.14
|94.44
|88.67
|Fours
|29
|6
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|4
|0
|Highest
|118
|41
|14
|Hundreds
|1
|0
|0