Benjamin James Horne

Benjamin James Horne

wicket keeper

Full name:Benjamin James Horne
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches505648
Innings102
Overs1.006.0
Balls---
Maidens000
Runs4066
Wickets103
Avg4022
SR6012
Eco4011
BB102
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches505648
Innings795045
Not outs1289
Runs21401140635
Balls Faced41851156465
Avg31.9427.1417.63
SR51.1398.61136.55
Fours27212147
Fifties1052
Sixies281729
Highest16210163
Hundreds310

Another Players

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Harjot, Harjot

Harjot, Harjot

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Quinn, Matt

Quinn, Matt

Fletcher, Cam

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Lister, Benjamin

Lister, Benjamin

Anderson, Corey

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Allen, Finn

Allen, Finn

Chapman, Mark

Chapman, Mark

Phillips, Glenn

Phillips, Glenn