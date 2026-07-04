Benjamin James Horne
wicket keeper
|Full name:
|Benjamin James Horne
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|50
|56
|48
|Innings
|1
|0
|2
|Overs
|1.0
|0
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|4
|0
|66
|Wickets
|1
|0
|3
|Avg
|4
|0
|22
|SR
|6
|0
|12
|Eco
|4
|0
|11
|BB
|1
|0
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|50
|56
|48
|Innings
|79
|50
|45
|Not outs
|12
|8
|9
|Runs
|2140
|1140
|635
|Balls Faced
|4185
|1156
|465
|Avg
|31.94
|27.14
|17.63
|SR
|51.13
|98.61
|136.55
|Fours
|272
|121
|47
|Fifties
|10
|5
|2
|Sixies
|28
|17
|29
|Highest
|162
|101
|63
|Hundreds
|3
|1
|0