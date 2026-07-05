Brandon Kruger
batsman
|Full name:
|Brandon Kruger
|Nationality:
|Ireland
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|2
|Innings
|1
|2
|Overs
|2.0
|5.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|22
|45
|Wickets
|0
|1
|Avg
|0
|45
|SR
|0
|30
|Eco
|11
|9
|BB
|0
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|2
|Innings
|3
|1
|Not outs
|1
|0
|Runs
|29
|3
|Balls Faced
|32
|5
|Avg
|14.5
|3
|SR
|90.62
|60
|Fours
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|Highest
|26
|3
|Hundreds
|0
|0