Brandon Kruger

Brandon Kruger

batsman

Full name:Brandon Kruger
Nationality:Ireland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2025 Teams

Munster Reds

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches32
Innings12
Overs2.05.0
Balls--
Maidens00
Runs2245
Wickets01
Avg045
SR030
Eco119
BB01
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches32
Innings31
Not outs10
Runs293
Balls Faced325
Avg14.53
SR90.6260
Fours30
Fifties00
Sixies10
Highest263
Hundreds00

Another Players

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