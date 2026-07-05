Chris John Duval

Chris John Duval

batsman

Full name:Chris John Duval

Teams

2023 Teams

Barbados Pride

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2142
Innings21142
Overs359.5105.26.0
Balls---
Maidens8710
Runs105561744
Wickets18143
Avg58.6144.0714.66
SR119.9445.1412
Eco2.935.857.33
BB432
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2142
Innings482
Not outs030
Runs501312
Balls Faced2381345
Avg12.526.21
SR2197.7640
Fours490
Fifties000
Sixies030
Highest35322
Hundreds000

Another Players

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