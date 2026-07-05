Chris John Duval
batsman
|Full name:
|Chris John Duval
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|14
|2
|Innings
|21
|14
|2
|Overs
|359.5
|105.2
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|87
|1
|0
|Runs
|1055
|617
|44
|Wickets
|18
|14
|3
|Avg
|58.61
|44.07
|14.66
|SR
|119.94
|45.14
|12
|Eco
|2.93
|5.85
|7.33
|BB
|4
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|14
|2
|Innings
|4
|8
|2
|Not outs
|0
|3
|0
|Runs
|50
|131
|2
|Balls Faced
|238
|134
|5
|Avg
|12.5
|26.2
|1
|SR
|21
|97.76
|40
|Fours
|4
|9
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|3
|0
|Highest
|35
|32
|2
|Hundreds
|0
|0
|0