France Cricket Team Players

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France

Khan, Usman

France

Zahir, Ammar

France

Ghulami, Mokhtar

France

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

France

Aramas, Lara Maria

France

Marchello, Magali

France

Brelivet, Emmanuelle

France

Britton, Tara Elizabeth

France

Brodin, Alix Cecilia

France

McGeown, Poppy Clementine

France

Violleau, Marie Emmanuelle

France

Graham, Dorothea Louise

France

Pooja, Ganesh

France

Verdon, Blandine

France

Templeman, Lydia

France

Lemoine, Krystal Valerie

France

Mackeon, Ines

France

Bester, Anika

France

Patel, Emma

France

Seddon, Amy

France

Mahawattage, Prabhashi

France

Armas, Julie Lena

France

Cargouet, Maelle

France

Ikbal, Hossain Mohammed

France

Stanikzay, Sajad

France

Ali Ghulami, Mukhtar

France

Roberts, Christian

France

Ali, Virk

France

Ahmad, Awais

France