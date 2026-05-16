Christian Roberts

Christian Roberts

Full name:Christian Roberts
Nationality:France
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

France

Christian Roberts Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

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