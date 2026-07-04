Tanzania Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Tanzania

Nyambo, Johnson

Tanzania

Mussa, Kassim

Tanzania

Patwa, Abhik

Tanzania

Kimote, Ally

Tanzania

Ally, Salum

Tanzania

Singh, Jittin

Tanzania

Nkanya, Yalinde Maurice

Tanzania

Issa, Mohamed Yunusu

Tanzania

Omary, Mohamed

Tanzania

Khan, Muhammad Zafar

Tanzania, united republic of

Masquater, Jumanne

Tanzania, united republic of

Amiri, Halidy

Tanzania, united republic of

Barkania, Laksh

Tanzania, united republic of

Juma, Khalidy

Tanzania, united republic of

Maker, Mukesh

Tanzania, united republic of

Asuri, Rajendra

Tanzania, united republic of

Jasani, Arshan

Tanzania, united republic of

Maringanti, Rajendra

Tanzania, united republic of

Selvaraj, Sivaraj

Tanzania, united republic of

Suthar, Mukesh

Tanzania, united republic of

Hussein, Saumu

Tanzania, united republic of

Husseni, Mwajabu

Tanzania, united republic of

Kimaro, Jenipher

Tanzania, united republic of

Saidi, Nasra

Tanzania, united republic of

Borakambi, Saum

Tanzania, united republic of

Mohamedi, Nasra Hamza

Tanzania, united republic of

Hugo, Acrey Paschal

Tanzania, united republic of

Hafidhi, Ally

Tanzania, united republic of

Emmanuel, Raymond Francis

Tanzania, united republic of

Khalidy Amiri

Tanzania, united republic of

Ayaan Shariff

Tanzania, united republic of

Dylan Thakrar

Tanzania, united republic of

Alfred Daniel

Tanzania, united republic of

Darpan Jobanputra

Tanzania, united republic of