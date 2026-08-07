Daron Alfred Cruickshank

Daron Alfred Cruickshank

bowler

Full name:Daron Alfred Cruickshank

Teams

2025 Teams

Pigeon Point Skiers

Scarlet Ibis Scorchers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1151
Innings850
Overs55.035.00
Balls---
Maidens1030
Runs1721500
Wickets080
Avg018.750
SR026.250
Eco3.124.280
BB030
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1151
Innings2151
Not outs100
Runs358906
Balls Faced018610
Avg17.9186
SR048.3860
Fours050
Fifties210
Sixies000
Highest57646
Hundreds000

Another Players

Simmons, Keagan

Simmons, Keagan

Charles, Bryan

Charles, Bryan

Sween, Dexter

Sween, Dexter

Williams, Daniel

Williams, Daniel

Webster, Tion

Webster, Tion

Pooran, Kamil

Pooran, Kamil

Davis, Derone

Davis, Derone

Pierre, Khary

Pierre, Khary

Muhammad, Uthman

Muhammad, Uthman

Da Silva, Joshua

Da Silva, Joshua