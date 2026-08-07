Daron Alfred Cruickshank
bowler
|Full name:
|Daron Alfred Cruickshank
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|5
|1
|Innings
|8
|5
|0
|Overs
|55.0
|35.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|10
|3
|0
|Runs
|172
|150
|0
|Wickets
|0
|8
|0
|Avg
|0
|18.75
|0
|SR
|0
|26.25
|0
|Eco
|3.12
|4.28
|0
|BB
|0
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|5
|1
|Innings
|21
|5
|1
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|358
|90
|6
|Balls Faced
|0
|186
|10
|Avg
|17.9
|18
|6
|SR
|0
|48.38
|60
|Fours
|0
|5
|0
|Fifties
|2
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|57
|64
|6
|Hundreds
|0
|0
|0