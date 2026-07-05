Tion Webster

Tion Webster

batsman

Full name:Tion Webster
Nationality:Trinidad and Tobago

Teams

2025 Teams

No Mans Land Explorers

TT Red Force

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches211525
Innings2951
Overs210.519.01.0
Balls---
Maidens3000
Runs8141199
Wickets2030
Avg40.739.660
SR63.25380
Eco3.866.269
BB510
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches211525
Innings381524
Not outs104
Runs919376414
Balls Faced1498403385
Avg24.8325.0620.7
SR61.3493.3107.53
Fours1014344
Fifties332
Sixies241015
Highest1789166
Hundreds200

Another Players

Stewart, Navin

Stewart, Navin

Goolie, Jyd Uri

Goolie, Jyd Uri

Jaggesar, Jon-Russ

Jaggesar, Jon-Russ

Rajah, Isaiah

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Seales, Jayden

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Solozano, Jeremy

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Khan, Imran

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Manick, Justin

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Simmons, Keagan

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Kallicharan, Kirstan

Kallicharan, Kirstan