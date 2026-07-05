Tion Webster
batsman
|Full name:
|Tion Webster
|Nationality:
|Trinidad and Tobago
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|15
|25
|Innings
|29
|5
|1
|Overs
|210.5
|19.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|30
|0
|0
|Runs
|814
|119
|9
|Wickets
|20
|3
|0
|Avg
|40.7
|39.66
|0
|SR
|63.25
|38
|0
|Eco
|3.86
|6.26
|9
|BB
|5
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|15
|25
|Innings
|38
|15
|24
|Not outs
|1
|0
|4
|Runs
|919
|376
|414
|Balls Faced
|1498
|403
|385
|Avg
|24.83
|25.06
|20.7
|SR
|61.34
|93.3
|107.53
|Fours
|101
|43
|44
|Fifties
|3
|3
|2
|Sixies
|24
|10
|15
|Highest
|178
|91
|66
|Hundreds
|2
|0
|0