Khary Pierre

Khary Pierre

all rounder

Full name:Khary Pierre
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Abu Dhabi Knight Riders

St. Lucia Kings

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches310203261
Innings310343258
Overs26.028.0514.4265.0194.4
Balls-----
Maidens00103231
Runs158269132412021416
Wickets17434256
Avg15838.4230.7928.6125.28
SR1562471.8137.8520.85
Eco6.079.62.574.537.27
BB12564
4w00111
5w00110
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches310203261
Innings25312317
Not outs0351111
Runs391759617366
Balls Faced4723155426775
Avg19.58.522.9214.4111
SR82.9773.9138.3564.7988
Fours4260146
Fifties00100
Sixies10831
Highest2191063515
Hundreds00100

Khary Pierre Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Khary Pierre News

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All the latest news about the cricketer Khary Pierre are collected right here: results of the matches played and predictions of the upcoming matches, injuries sustained during the matches, motivation and all his achievements during his career.

WATCH, CPL 2024 | David Wiese lightning reflexes propel Khary Pierres’ stunning relay catch

WATCH, CPL 2024 | David Wiese lightning reflexes propel Khary Pierres’ stunning relay catch

Presence of mind is an advantage in fielding, and players sometimes go the extra mile to display that, combined with their agility. A similar moment occurred in the CPL match between Guyana and Saint Lucia Kings, where David Wiese and Khary Pierre executed a spectacular relay catch.

Khary Pierre10:10 AM, 16 October, 2019

AFG vs WI | Brandon King, Hayden Walsh Jr. receive maiden international call-ups

Khary Pierre02:54 PM, 17 August, 2019

WI vs IND | Darren Bravo, John Campbell headline West Indies 'A' squad to face India

Khary Pierre04:38 PM, 06 August, 2019

WI vs IND | Fabian Allen to replace Khary Pierre in third T20I

Khary Pierre03:54 PM, 02 August, 2019

IND vs WI | Floyd Reifer excited about Sunil Narine and Andre Russell's T20 return

Another Players

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Williams, Kesrick

Shetty, Adhitya

Shetty, Adhitya

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Lewis, Kennar

Lewis, Kennar

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden