Debabrata Baidya Das

Debabrata Baidya Das

batsman

Full name:Debabrata Baidya Das
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly right arm

Teams

2024 Teams

Gujarat Giants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches34558
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches34558
Innings63644
Not outs0818
Runs75839728
Balls Faced151974567
Avg12.529.9628
SR49.6686.13128.39
Fours126557
Fifties032
Sixies12333
Highest4411278
Hundreds010

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