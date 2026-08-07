Debabrata Baidya Das
batsman
|Full name:
|Debabrata Baidya Das
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break googly right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|45
|58
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|45
|58
|Innings
|6
|36
|44
|Not outs
|0
|8
|18
|Runs
|75
|839
|728
|Balls Faced
|151
|974
|567
|Avg
|12.5
|29.96
|28
|SR
|49.66
|86.13
|128.39
|Fours
|12
|65
|57
|Fifties
|0
|3
|2
|Sixies
|1
|23
|33
|Highest
|44
|112
|78
|Hundreds
|0
|1
|0